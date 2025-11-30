Арт-терапию используют тюменские врачи для реабилитации

В тюменском Областном лечебно-реабилитационном центре внедряют арт-терапию для восстановления эмоционального состояния пациентов.

Одна из пациенток, женщина 68 лет, обратилась сюда с жалобами на нарушение сна, тревожность, апатию и выраженное эмоциональное напряжение. По данным психологического тестирования, у нее отмечалась субклинически повышенная тревожность. Результаты цветового теста Люшера также указывали на стрессовое состояние, страх одиночества и ощущение беспомощности.

В рамках реабилитационной программы ей была предложена психокоррекционная работа — как индивидуальная, так и групповая. На консультациях пациентка училась проговаривать свои эмоции, анализировать переживания и формулировать планы на будущее.

По завершении курса женщина отметила выраженное улучшение самочувствия: уровень тревожности снизился до нормы, а эмоциональное состояние стало более стабильным.

В ОЛРЦ продолжается работа по внедрению современных психологических методик в программу восстановления пациентов. Медицинский психолог Ирина Меркулова проводит групповые занятия с использованием мак-карт и элементов арт-терапии. По словам специалиста, такие встречи помогают пациентам глубже понять собственные эмоции, повысить мотивацию к выздоровлению и найти внутренние ресурсы, - сообщает Ангелина Рагозина, пресс-секретарь ОЛРЦ (г. Тюмень).