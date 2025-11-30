Стало известно, сколько готовы платить тюменским врачам

Более 22,7 тыс. вакансий, в том числе более 1,3 тыс. – в области здравоохранения и социальных услугах, открыто в Тюменской области.

Медицинские организации региона примут 74-х врачей, которым будут платить до 94 тыс. 522 руб. в месяц. Еще 14 врачей-терапевтов - с заработком до 71 тыс. 815 руб.

Найти работу смогут 70 фельдшеров, для них зарплата – до 56 тыс. 528 руб.

В Тюменской области востребованы медсестры. В частности, требуются 111 медицинских сестер без указания профиля с зарплатой до 43 тыс. 744 руб. Трудоустроят 39 медицинских сестер постовых, они будут получать до 47 тыс. 657 руб. в месяц.

Также есть работа для регистраторов, лаборантов, санитаров и других специалистов в сфере здравоохранения, - сообщает Вслух.ру.