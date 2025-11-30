В Тюменской области реализован проект о культуре разных национальностей

Реализация проекта "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!" завершается в Тюменской области. Инициатива от ассоциации чувашей "Таван" стала одним из победителей конкурса грантов губернатора. Сейчас авторы инициативы завершают работу над видеороликами, отчетами по результатам.

По словам члена команды проекта Эмилии Алексеевой, "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!" возник не просто так, ранее часть команды занималась организацией межнациональных фестивалей в начальных классах Бигилинской средней школы. Затем проект начал масштабироваться.

"Изначально собирались представители четырех национальностей, которые были в классе: русские, немцы, казахи и чуваши. Во время проведения мероприятий подходили учащиеся среднего звена, старшеклассники и просили, чтобы у них провели такой же праздник. Когда команда проекта объединилась, решили охватить уже пять национальностей. Кроме вышеперечисленных добавились ингуши. Тогда стали проводить праздники не только в Бигилинской школе, но и в ее трех филиалах. Такой фестиваль предполагал грантовую поддержку. Мы решили написать проект и заявиться на грант губернатора", - поделилась Эмилия Алексеева.

Сам фестиваль проходил на протяжении пяти дней в октябре. Первый день запомнился участникам открытием, дефиле в национальных костюмах. Благодаря прямой трансляции ребята из других филиалов школы тоже могли это увидеть. Ученики рисовали национальные орнаменты, а лучшие сложили в импровизированный ковер, который впоследствии презентовали в доме культуры села Бигила.

Второй день посвятили национальной кухне. Дома дети с родителями готовили традиционные блюда и затем угощали друзей и одноклассников. Все это проходило на фоне баннеров с национальными орнаментами, характерными для того или иного народа, изображением молодой пары в современных стилизованных национальных костюмах. К этому событию фестиваля присоединились все четыре школы.

Третий день проходил под эгидой национального фольклора. Младшеклассники читали сказки, искали в них смыслы, дети постарше играли в национальные игры. Учащиеся старших классов изучали пословицы и поговорки.

Четвертый день получил название "Герой моего народа". Организаторы гармонично вписали в тематику фестиваля Год героев в Тюменской области. Дети подготовили видеоролики, презентации о выдающихся личностях разных национальностей. На эти встречи приехали родители и участники специальной военной операции.

В Бигилинском доме культуры состоялся пятый финальный день фестиваля, была организована трансляция по школам. На фоне баннеров оформили выставки декоративно-прикладного искусства, блюда национальной кухни. Состоялся концерт с участием детей и национальных коллективов. В финальный день отметили активных участников, команду проекта, руководителей учреждений, - сообщает Тюменская линия.