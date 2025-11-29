Участников СВО поддержат "Агромотиватор"

Как выстроят работу с ветеранами СВО в 2026 году, рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

Она отметила, что в ежегодном послании Тюменской областной Думе Александр Моор уделил внимание инициативам, направленным на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей. – Мы продолжим работу по обучению ветеранов СВО, их переквалификации и трудоустройству. На региональном уровне уже есть такие инициативы. Например, "Школа фермера", которая дважды прошла в 2025 году. В проекте участвовали ветераны, желающие развиваться в сельском хозяйстве. В следующем году их поддержат грантом "Агромотиватор" – для начала или развития своего дела. Эта работе ведется, чтобы бывшие участники спецоперации были финансово стабильны, могли поддерживать свои семьи и гордились своими достижениями, – прокомментировала Динара Поштаренко.

Также в следующем году в регионе продолжат развивать адаптивный спорт для ветеранов СВО. В 2025 году ввели два новых вида: следж-хоккей и парабокс. – Уверена, что количество видов спорта и желающих участвовать будет расти, а наши спортсмены будут показывать себя на всероссийских соревнованиях. К слову, с 1 по 5 декабря наша команда по сидячему волейболу представит регион на всероссийском Кубке защитников Отечества в Калуге, – поделилась Динара Поштаренко.Также в регионе продолжается обучение участников программы "Боевой кадровый резерв".

В нем участвуют 33 ветерана боевых действий. Они проходят стажировку с наставниками, получают теоретические и практические управленческие знания. Их сила воли и характер, подкрепленные новыми знаниями, несомненно, принесут большую пользу региону, - сообщает Тюменская область сегодня.