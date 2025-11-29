В Ялуторовском музейном комплексе хранят мебель с историей

18:16 29 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Постоянная экспозиция "Ялуторовское купечество на службе Отечеству" работает в музее "Торговые ряды". Там представлена она в виде купеческой гостиной, наполненной мебелью, предметами быта и интерьера конца XIX- начала XX века.

В начале XIX века в мебели преобладает стиль ампир. В производстве, помимо красного дерева, начали использовать тополь и карельскую березу, с небольшими инкрустациями черного дерева. Примером этого стиля служит секретер, представленный в экспозиции. Это тип мебели, совмещающий в себе комод, кабинет и письменный стол-бюро так и называли секретер в шкафу. В них почти всегда имелся потайной ящик для денег, драгоценностей, секретной корреспонденции.

В середине XIX века появляется новый тип мебели — диваны, причем различных форм: двусторонние, угловые, круглые. Диван, представленный в экспозиции, был передан в фонды музея потомицей ялуторовского купца 2-й гильдии Ивана Семеновича Мясникова.
Буфет стиля модерн конца XIX начала XX веков занимает достойное место в музейном интерьере. Предмет мебели был куплен на торгах в Тобольске в 1947-1948 годах, по легенде там продавалась мебель, принадлежавшая семье императора Николая II.


По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

Теги: музей , Ялуторовск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025