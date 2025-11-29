В Ялуторовском музейном комплексе хранят мебель с историей

Постоянная экспозиция "Ялуторовское купечество на службе Отечеству" работает в музее "Торговые ряды". Там представлена она в виде купеческой гостиной, наполненной мебелью, предметами быта и интерьера конца XIX- начала XX века.

В начале XIX века в мебели преобладает стиль ампир. В производстве, помимо красного дерева, начали использовать тополь и карельскую березу, с небольшими инкрустациями черного дерева. Примером этого стиля служит секретер, представленный в экспозиции. Это тип мебели, совмещающий в себе комод, кабинет и письменный стол-бюро так и называли секретер в шкафу. В них почти всегда имелся потайной ящик для денег, драгоценностей, секретной корреспонденции.

В середине XIX века появляется новый тип мебели — диваны, причем различных форм: двусторонние, угловые, круглые. Диван, представленный в экспозиции, был передан в фонды музея потомицей ялуторовского купца 2-й гильдии Ивана Семеновича Мясникова.

Буфет стиля модерн конца XIX начала XX веков занимает достойное место в музейном интерьере. Предмет мебели был куплен на торгах в Тобольске в 1947-1948 годах, по легенде там продавалась мебель, принадлежавшая семье императора Николая II.



По материалам Ялуторовского музейного комплекса.