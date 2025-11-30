В погоне за выгодными предложениями туристы часто становятся легкой добычей злоумышленников

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ предупредили, наиболее уязвимыми оказываются те, кто планирует поездки в последний момент или стремится к максимальной экономии, пренебрегая проверкой надежности контрагентов.

Профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина подчеркивает: "Критическая оценка источников информации — фундаментальный принцип защиты. Мошенники активно используют поддельные сайты, фиктивные страницы в соцсетях и заманчивые предложения на площадках объявлений".

Ключевые риски связаны с бронированием жилья через онлайн-платформы, где создаются фальшивые объявления с привлекательными фотографиями несуществующих объектов. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин предупреждает, что любые попытки перевести общение в мессенджеры или электронную почту для завершения сделки вне платформы должны расцениваться как тревожный сигнал.

Эксперты настаивают на обязательной проверке туроператоров через единый федеральный реестр, изучении отзывов на независимых платформах и анализе юридических данных организации. Особую опасность представляют предложения с ценами, значительно отличающимися от рыночных в меньшую сторону.

Для финансовой безопасности рекомендуется использовать защищенные методы платежей с возможностью оспаривания транзакций, включая банковские карты с технологией 3D Secure. Категорически не рекомендуется осуществлять предоплату наличными без получения документов или переводить деньги на карты физических лиц.

Юридически грамотный турист должен тщательно изучать договорную документацию, обращать внимание на наличие печатей и подписей, проверять соответствие реквизитов данным из официальных реестров. Особую значимость приобретает страхование ответственности туроператора, которое позволит получить компенсацию через фонд персональной ответственности, - сообщает АиФ-Тюмень.