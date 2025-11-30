Новые уловки мошенников в Тюменской области назвали в ЦБ

О популярных схемах злоумышленников и новом сервисе "второй руки" рассказал эксперт Отделения Банка России Алексей Нохрин.

Один из распространенных способов обмана граждан – это телефонное мошенничество. Легенды меняются под актуальную повестку. Например, на вас оформлен кредит или выявлена подозрительная операция по карте, необходимо срочно перевести деньги на специальный безопасный счет; идет следствие, помогите задержать преступников; истекает срок действия сим-карты; попытка смены вашего пароля на Госуслугах; пересчет пенсии из-за неучтенного трудового стажа; переоформление медицинского полиса или диспансеризация; получение посылок от имени сотрудников Почты России и популярных маркетплейсов.

– Мошенники говорят уверенно, используют профессиональные термины, торопят, запугивают, не дают времени подумать или перезвонить в банк. Проще говоря – выводят из равновесия. Если вам позвонил незнакомец и начал срочный разговор о ваших деньгах – сразу же прервите разговор и положите трубку. Безопасных, специальных, резервных счетов в Центробанке, о которых могут говорить злоумышленники, не существует! – объяснил Алексей Нохрин.

Эксперт отметил, что единственный способ избежать денежных потерь при встрече с мошенниками – критически воспринимать любые предложения, и перепроверять информацию. При любых сомнениях лучше позвонить в свой банк и уточнить, все ли в порядке с вашим счетом. Номер контакт-центра указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.

С 1 сентября во всех банках заработал сервис "второй руки". Новый механизм вводит дополнительный уровень контроля за финансовыми операциями. Можно будет выбрать в качестве своей "второй руки" любого человека, которому вы доверяете. Если платеж, перевод или снятие денег покажутся помощнику подозрительными, он сможет их остановить, - сообщает Тюменская область сегодня.