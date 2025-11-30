Педиатр дала советы по защите детского пищеварения

Три правила, которые помогут родителям сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта ребенка, назвала педиатр медцентра "Надежда" Вера Шушарина. Эти меры просты в выполнении, но оказывают значительное влияние на пищеварительную систему.

Соблюдение режима и техники питания. Детям рекомендуется 5-6-разовое питание с тщательным пережевыванием пищи без отвлечений. Важно избегать переедания, особенно перед сном, поскольку работа ЖКТ подчиняется циркадным ритмам.

Сбалансированность рациона. Питание должно быть разнообразным и соответствовать возрасту, включая мясо, рыбу, овощи, фрукты и молочные продукты. Врач подчеркивает, что для здорового ребенка недопустимы строгие диеты, а правильные вкусовые привычки формируются только при условии здорового питания всей семьи.

Физическая активность. Любая активность — от обычной ходьбы до занятий спортом — укрепляет мышцы брюшного пресса и благотворно влияет на пищеварительную систему.

Отдельное внимание специалист уделила детям с ограниченными возможностями. У таких пациентов могут наблюдаться нарушения глотания, проявляющиеся кашлем, одышкой или изменением голоса после кормления. При появлении таких симптомов, как нарушение аппетита, тошнота, боль в животе или кожные высыпания, родителям следует незамедлительно обратиться к специалисту, - сообщает КП-Тюмень.