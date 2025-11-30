Дети открывают таланты в тюменском "Роднике"

С 24 по 30 ноября в тюменском Центре комплексной реабилитации "Родник" проходит спортивный марафон для ребят с инвалидностью в рамках Всероссийской недели "Открыто для всех". Это масштабное событие приурочено к Международному дню инвалида и призвано охватить все аспекты жизни человека с инвалидностью и его семьи.

Тюменская область присоединяется ко Всероссийской неделе "Открыто для всех" и проводит мероприятия на своей территории. Организаторы — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

На днях в "Роднике" праздничный концерт организовали друзья из "Детской школы искусств "Гармония". Вечер, посвященный Дню матери, прошел "на одном дыхании": полный зал и благодарные аплодисменты.

Среди зрителей — семьи, которые приехали в "Родник" на реабилитацию, и гости - подростки "Областного центра профилактики и реабилитации".

ДШИ "Гармония" — давний партнер "Родника". Уже несколько лет центр сотрудничает с ней в сфере культуры и искусства, предоставляя молодым талантливым артистам сцену для выступления и полный зрительный зал.

27 ноября в "Конторе Пароходства" открылась выставка "КОНЕК", экспозиция которой составлена по мотивам рисунков детей "Родника", их усилиями и с помощью художников Тюмени "КОНЕК" — выставка, посвященная 210-летию со дня рождения Петра Павловича Ершова – будет работать до 25 января, вход свободный.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).