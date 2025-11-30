Комиксы выдающихся жителях города создали в Тюмени

В Тюмени завершился культурно-творческий проект "КомиксLAB", финалом которого стала арт-презентация серии комиксов "Тюменские супергерои". Гостям представили работы молодых иллюстраторов. Три уникальных комикса общим тиражом 150 экземпляров передадут в библиотеки города, чтобы каждый мог познакомиться с уникальными историями выдающихся тюменцев.

Героями комиксов стали реальные люди. Их биографии и профессиональные достижения легли в основу сюжетов. Прототипами супергероев стали:

● Луиза Носкова, олимпийская чемпионка по биатлону, директор Областной спортивной школы олимпийского резерва,

● Анна Миркина, общественный деятель, реализующий проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья,

● Святослав Смирнов, врач-методист, в прошлом — сотрудник скорой помощи, работавший в момент масштабной авиакатастрофы в аэропорту "Рощино".

"Все началось с нашего проекта "Достигни своего Олимпа", где мы знакомили школьников и студентов с выдающимися тюменцами. Общаясь с героями, мы поняли: их истории — это и есть настоящие суперсилы. Так и родилась идея создать нашу комикс-вселенную, где супергерои живут рядом с нами. Насколько мы знаем, это первый подобный проект в Тюмени, и он сразу нашел отклик у молодой аудитории", — рассказала Анна Вукович, руководитель проекта "КомиксLAB".

Проект "КомиксLAB" был направлен не только на создание конечного продукта, но и на образовательный процесс. В течение 2025 года для тюменцев проводили лекции и практические мастер-классы от профессиональных иллюстраторов, писателей и художников, которые учили молодых людей основам создания и продвижения комиксов. Ключевым этапом подготовки стали личные встречи с будущими героями комиксов, которые поделились своими историями с иллюстраторами. На их основе и создали финальные работы., - сообщает Мой-портал.ру.