Как меняются цены на шоколад, рассказали тюменцам

По данным "Руспродсоюза", в сентябре 2025 года стоимость шоколада в рознице достигла рекордных 1,5 тыс. руб./кг, продемонстрировав годовой прирост в 31%.

Статистика подтверждает структурные изменения на рынке кондитерских изделий. За 12 месяцев по июнь 2025 года продажи кондитерской продукции и снеков выросли на 4% в натуральном выражении и на 17% в денежном. Однако внутри категории наблюдаются разнонаправленные тенденции: продажи шоколадных конфет сократились на 3%, а шоколадных плиток и батончиков — на 8%. В то же время мармелад показал рост на 12%, пастила и зефир — на 9%.

"Динамика объясняется не только ценовым фактором, но и изменением потребительских предпочтений, — комментирует доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Рост спроса на сладости, которые воспринимаются как более полезные, становится дополнительным драйвером рынка. Производители шоколада могут замедлить отток спроса через запуск более здоровых и бюджетных новинок".

Эксперты отмечают положительную динамику и в сегменте мучных кондитерских изделий. Печенье, вафли и пряники демонстрируют устойчивый рост, что свидетельствует о перераспределении потребительского спроса в рамках всей категории сладостей, - сообщает Мегатюмень.