Гости Тюмени стали чаще размещаться в посуточных квартирах

Тюменская область вошла в топ-10 по бронированиям посуточных квартир - к ноябрю 2025 года количество бронирований квартир в регионе выросло на 31%. В среднем арендовать квартиру можно было за 3 000 рублей/сутки.

По данным технологической платформы Авито Путешествия, в ноябре 2025-го россияне забронировали на 25% больше посуточных квартир, чем в том же месяце прошлого года. Чаще всего такие объекты снимали в Московской области (14% от всех объектов), Ленинградской области и Краснодарском крае (по 9%), Татарстане (5%) и Свердловской области (4%). Среди топ-15 регионов по популярности сильнее всего количество бронирований выросло в Нижегородской (+47%), Свердловской (+46%), Самарской (+34%), Ставропольской и Ярославской областях (+33% в каждой). В отчетном месяце россияне в среднем снимали квартиры на две ночи и останавливались в них вдвоем.

В сегменте загородной недвижимости динамика более выраженная: россияне забронировали на 77% больше таких объектов, чем в ноябре 2024 года. Сильнее всего выросла популярность посуточных загородных объектов в Ярославской области (+171% бронирований год к году), Тверской области (+134%), Нижегородской области (+125%), а также Свердловской (+103%) и Владимирской областях (+99%). А самыми популярными направлениями месяца стали Карелия (10% от всех забронированных в ноябре 2025 года загородных объектов), Московская область (9%), Ленинградская область (7%), Красноярский край и Карачаево-Черкесия (по 6%). Загородное жилье на платформе обычно снимали на две ночи и останавливались в нём вчетвером.

Что касается отелей, то номера в ноябре 2025 года активнее всего бронировали в Московской области (доля: 21%), Ленинградской области (19%), Краснодарском крае (12%), Татарстане, Ростовской и Нижегородской областях (по 3%). А самые доступные цены исследователи на платформе зафиксировали в Волгоградской области (2400 рублей за ночь в среднем), Приморском крае, Новосибирской области и Дагестане (по 3000 рублей).

Самыми активными путешественниками ноября стали жители Московской (доля - 14%) и Ленинградской областей (7%), Краснодарского края и Ростовской области (по 4%), Свердловской, Челябинской областей и Башкирии (по 3%).