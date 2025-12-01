В центре Тюмени устраняют серьезное повреждение теплосети, без тепла остаются 29 домов

Повреждение тепловой сети на улице Максима Горького, 55 в Тюмени произошло 30 ноября вечером, с 19:00 подача тепловой энергии отключена в 87 жилых домов и 5 социальных объектов, на данный момент тепло не подается в 29 домов, последствия повреждения УСТЭК устраняет до сих пор, сообщили в администрации города.

"Оперативная бригада УСТЭК незамедлительно выехала на место и начала работы по отключению и устранению последствий инцидента. Специалистами были приняты исчерпывающие меры безопасности от воздействия негативных последствий повреждения трубопровода. В ночное время проводились работы по откачке теплоносителя и обследованию тепломагистрали на наличие провалов в газонах и тротуарах. Утром 1 декабря произведены работы по переключению части потребителей на резервную схему теплоснабжения, благодаря чему количество отключенных потребителей удалось сократить до 29 жилых домов. На месте продолжаются работы", - пояснили ситуацию в администрации города.

По данным УСТЭК, работы планируют закончить к 18:30.