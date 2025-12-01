ВТБ призывает компании к масштабным отраслевым объединениям для создания прорывных технологий

Российским участникам рынка стоит активнее объединять усилия в кросс-отраслевых коллаборациях для создания прорывных технологических решений. Такое мнение высказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ на ИТ-конференции Т1 "Импульс" Сергей Безбогов.
Безбогов также заявил о фундаментальных изменениях в подходе крупнейших корпораций к поиску молодых кадров и назвал самые высокооплачиваемые компетенции ИТ-специалистов.
"Как только мы что-то делаем вместе, получается эффективно, надолго и полезно. Мне кажется, мы уже научились работать в форме "организация — вуз" или "организация — организация", но нужно сделать следующий шаг, когда мы будем работать все вместе на таком кросс-корпоративном уровне и создавать поистине прорывные, масштабные решения", — отметил Сергей Безбогов на панельной сессии конференции.
В качестве примера Сергей Безбогов привел создание российской платежной системы "МИР":
Ее создание не было глобальным технологическим прорывом, но это был прорыв с точки зрения практического применения решений и технологий. Создав национальную систему платежных карт, мы не оказались "у разбитого корыта" в 2022 году: именно благодаря ей мы все продолжили оплачивать наши покупки во всех платежных точках и магазинах страны.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru