Движение по двум съездам развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской открыли в Тюмени

Движение по двум съездам транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской запустили 1 декабря в Тюмени, теперь автомобилисты могут съехать с улицы Мельникайте на улицу Дамбовскую для проезда в сторону Одесской, также проехать по правоповоротному съезду с улицы Дамбовской на улицу Мельникайте в сторону улицы Харьковской, сообщает ГУС ТО;

Общая протяженность двух съездов – около 400 метров. Обустроены тротуары, освещение, нанесена разметка.

"В составе объекта реконструкции пять путепроводов, восемь съездов, четыре подземных и два надземных пешеходных перехода. Сегодня открыли движение по двум последним съездам. Строительно-монтажные работы будут продолжены в следующем году", – рассказал начальник отдела по строительству и реконструкции автомобильных дорог ГКУ ТО "УАД" Леонид Паутов.

Впереди завершение работ по устройству надземного пешеходного перехода через улицу Дамбовскую и её реконструкция - участок дороги от Елизарова до открывшегося съезда планируется расширить до четырёх полос.