Тюменские камеры начали выявлять беседующих по телефону водителей

В Ялуторовске, Тобольске, на федеральных автодорогах региона и в Тюмени 24 камеры фотофиксации нарушений ПДД начинают выявлять нарушения пользования водителем мобильным телефоном, внешними световыми приборами и ремнями безопасности водителями.

Врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников:

В Тюмени новые составы будут фиксировать камеры на трех перекрестках магистральных улиц города: М.Тореза и Республики, Широтной и Монтажников, а также на пересечении окружной дороги Тюмени и ул.Барнаульской. Госавтоинспекции заранее информирует автомобилистов, чтобы они как можно реже нарушали ПДД, ведь именно пользование мобильным телефоном и невнимательность водителя могут спровоцировать ДТП.

В этом году камеры на дорогах Тюменской области уже выявили:

- 40 тысяч фактов неиспользования ремней безопасности водителями и пассажирами автомобилей;

- более 9 тысяч водителей, разговаривающих по телефону во время поездки без специальных устройств, позволяющих вести переговоры без помощи рук.