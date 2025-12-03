Полиция Тюмени задержала 61-летнего наркодилера с крупной партией "синтетики"

Житель Тюмени сообщил в полицию о подозрительном человеке, который на улице Лиственной вроде бы оборудует тайники с наркотиками. Прибывшие на адрес сотрудники полиции задержали 61-летнего мужчину и выяснили, что он занимается распространением наркотиков через интернет-магазин, при задержании и обысках в общей сложности у него изъяли около 20 килограммов "синтетики".

При задержании у мужчины в присутствии понятых оперативники обнаружили в одном из карманов 18 облепленных гипсом свёртков, еще 27 - в его сумке. При обыске в частном доме задержанного, расположенном в микрорайоне Зайково города Тюмени, найдено ещё 188 таких же свёртков, 9 увесистых полимерных пакетов и два контейнера с порошкообразным веществом, 6 электронных весов, электроплитка, упаковочные материалы, пять сотовых телефонов, два ноутбука, жёсткие диски, видеокамеры и портативные очки для видеофиксации тайников.

Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что ранее в одном из мессенджеров открыл интернет-магазин по продаже запрещённых веществ, покупал крупнооптовые партии наркотиков, расфасовывал их на более мелкие закладки для сбыта. Свёртки обмазывал гипсовой смесью. В октябре этого года приобрёл последний "мастер-клад" в Свердловской области и успел сделать порядка 40 наркотайников на территории Тюмени. 35 их них оперативники нашли.

Исследование части изъятого показало, что в свёртках, пакетах и контейнерах находится мефедрон. По предварительным оценкам, его общая масса составляет около 20 килограммов.

Подозреваемого в сбыте наркотиков арестовали, по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит до 20 лет лишения свободы.