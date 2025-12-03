В проекте "Эффективный регион" участвуют 90 учреждений Тюменской области

В правительстве Тюменской области подвели итоги работы проекта "Эффективный регион", который с 2021 года реализуется в области в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" совместно с Госкорпорацией "Росатом".

За четыре года в проект вошли 90 учреждений из 11 сфер. Запущено 195 проектов, 141 завершён, 54 продолжаются. Всё это — про удобство и качество услуг для людей.

С докладом о реализации проектов на заседании выступила руководитель аппарата губернатора Ольга Мамонтова. Она рассказала об оптимизации процесса замещения должностей гражданской службы без конкурса в исполнительных органах госвласти региона. Про оптимизацию процесса получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов рассказали директор МФЦ Александр Нагибин и директор Госохотдепартамента Ольга Галкина. Об организации медпомощи пациентам с заболеванием кисти различной этиологии в ОКБ-2 сообщил начальник травматолого-ортопедического центра Владимир Малишевский. С оптимизацией процесса ученического самоуправления присутствующих ознакомила дмректор школы №40 Тюмени Ольга Пилецкая.

"Сегодня в очередной раз увидели, как бережливые технологии помогают решать повседневные задачи: поликлиники оптимизируют маршруты пациентов, школы совершенствуют свои процессы, МФЦ сокращает время получения услуг. Более 1 900 сотрудников прошли обучение, чтобы внедрять такие изменения", - подытожил заседание Моор.

Отдельно отмечены 19 организаций, получившие статус образцовых.

Губернатор отметил, что работа по внедрению бережливых технологий в регионе продолжится, она делает систему управления быстрее и понятнее для жителей региона.