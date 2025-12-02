Больше 5,6 млн рублей украл у Тюменской лизинговой компании мошенник из Подмосковья

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Московской области, который под предлогом закупки импортного оборудования получил от Тюменской лизинговой компании свыше 5,6 млн рублей и скрылся.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему грозит до до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимался поставкой дорогостоящего оборудования из-за границы, когда он сообщил, что товар готов к отправке, лизинговая компания произвела авансовый платеж в размере 90% в счет оплаты оборудования. После этого обвиняемый стал уклоняться от выполнения своих обязательств, а когда компания обратилась к заводу-изготовителю, то выяснилось, что оборудование для нее не приобретали.

После того, как мужчина скрылся, его объявили в розыск, нашли и заключили под стражу.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.