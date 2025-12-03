Лучшие машинисты бульдозера и экскаватора России работают в Тюмени

Михаил Журавлёв и Ермек Жайсамбаев из Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях номинации "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"., помимо дипломов они получат по 1 млн рублей и, конечно же, признание и уважение коллег.

Михаил Журавлёв работает машинистом бульдозера 6-го разряда в АО "Тюменская домостроительная компания". Ермек Жайсамбаев - машинист экскаватора 6-го разряда филиала АО "Мостострой-11" ТФ "Мостоотряд-36".

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" прошла в В Государственном Кремлевском дворце. Участи в ней приняли вице-премьер Татьяна Голикова, зампредседателя Совета Федерации РФ Инна Святенко, главы Минтруда, Минсельхоза, Минтранспорта, Минпромторга, Минстроя Антон Котяков, Оксана Лут, Андрей Никитин, Антон Алиханов, Ирек Файзуллин.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Кадры".