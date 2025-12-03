В тюменской "Подземке" проведут вечеринку для стильных

Вечеринка "Согреваемся стилем" в креативном пространстве "Подземка" пройдет 6 декабря, в программе — модный показ + дискотека 80-х/90-х/00-х.

Тёплые вещи, горячие образы, пуховики, которые можно носить и в минус 30, и на танцполе, представят тюменские дизайнеры. Дискотека пройдет в пуховиках.

Начало мероприятия в 17:00, для тех, кто еще не в курсе "Подземка" находится на втором ярусе парковки Набережной.

Проект осуществляется при поддержке АНО "Тюменское агентство развития креативных индустрий".