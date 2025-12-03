АК "Ямал" перед Новым годом запустит дополнительные рейсы из Тюмени

11:30 03 декабря 2025
Авиакомпания "Ямал" объявила о запуске с 25 декабря дополнительных рейсов между Тюменью и городами Ямало-Ненецкого автономного округа. 

25 декабря - Тюмень ⇆ Ноябрьск. Вылет из Тюмени в 07:25. Вылет из Ноябрьска в 10:00.

27 и 30 декабря - Тюмень ⇆ Салехард. Вылет из Тюмени в 15:20, вылет из Салехарда в 18:20.

30 декабря - Тюмень ⇆ Салехард. Вылет из Тюмени в 08:30, вылет из Салехарда в 11:10.

 30 декабря - Тюмень ⇆ Надым. Вылет из Тюмени в 14:00, вылет из Надыма в 16:30.

На рейсах доступны льгота для детей из многодетных семей и специальный тариф по программе "Морошка", указано в сообщении.

