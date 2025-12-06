Телеканал "Тюменское время" покажет игры с участием тюменского ХК "Рубин"

Тюменскому ХК "Рубин" в 2025 году остается провести девять матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России по хоккею среди команд ВХЛ. На следующей неделе стартует домашняя серия.

"Рубин" будет принимать соперников, с которыми сыграл в последней выездной серии. Поединок с "Кристаллом" из Саратова пройдет 9 декабря. На выезде тюменский клуб одержал "сухую" победу - 2:0.

11 декабря на тюменский лед выйдет пензенский "Дизель". Наша команда попытается взять реванш после проигрыша со счетом 6:3.

13 декабря "Рубин" встретит "Рязань-ВДВ", наш клуб одержал победу по буллитам в выездной серии - 1:2. "АКМ" из Тулы обыграл также по буллитам - 3:4. Следующий матч с этим соперником состоится 15 декабря.

Начало поединков в будни в 19 часов, в субботу - в 17 часов по местному времени. Попасть на трибуны могут владельца абонементов. Игры в прямом эфире покажет телеканал "Тюменское время", включайте за пять минут до старта 21 кнопку кабельных операторов.



16+