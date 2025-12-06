Куда поедут отдыхать тюменцы в новогодние каникулы

По словам руководителя туристического агентства и центра бронирования Полины Быбиной, для тюменцев ключевым фактором остается наличие прямой полетной программы из Рощино. Зимой путешествия из Тюмени представляет тройка лидеров, которые закрывают разные потребности туристов:

Египет – самый массовый вариант для любителей системы "все включено" и Красного моря. Это выбор для тех, кто хочет получить понятный бюджет отдыха без доплат на месте – от 140 тысяч рублей за девять ночей на двоих в сам Новый год.

Таиланд – направление для тех, кто ищет полноценное лето, экзотические фрукты и теплое море. Спрос на него зимой традиционно высокий. Стоимость с завтраками на двоих от 300 тысяч рублей за 11 ночей. Также, как отметила управляющий директор туроператора Любовь Воронина, в середине декабря оптимальным выбором является Пхукет, а конец месяца лучше провести в Бангкоке или Паттайе, где можно принять участие в новогодних торжествах.

ОАЭ – вариант для более активных туристов, кому важен не только пляж, но и городской досуг, шопинг (в январе здесь стартуют распродажи) и развлечения мирового уровня. Стоимость с завтраками на двоих от 240 тысяч рублей за семь ночей.



Кроме того, как отмечает Полина Быбина, открытием 2025 года стал Вьетнам, в частности остров Фукуок. Тюменцы "распробовали" это направление как альтернативу Таиланду, с отличными пляжами, свежими морепродуктами и развитой инфраструктурой развлечений. Стоимость начинается от 350 тысяч рублей на двоих за 10 ночей. Материковые курорты Вьетнама из Тюмени обойдутся дешевле, но погода будет менее комфортной.

Также, как добавила Любовь Воронина, туристов привлекает и Китай. Там есть возможность совместить культурную программу и пляжный отдых. На острове Хайнань в Санье температура морской воды достигает +25 градусов, что создает условия для активного отдыха, - сообщает Тюменская область сегодня.