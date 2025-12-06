На тобольских улицах появились арт-объекты, посвященные героям современности

Новые арт-объекты появилось в Тобольске по итогам образовательного проекта "Вектор улиц". Они посвящены историям героев XX-XXI веков. Все работы создали жители Тюменской области. Увидеть готовые объекты можно на территории мультицентра "Моя территория" (г. Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4) и в парке "Сквер Выпускников".

30 инициативных тоболяков предложили свои идеи для арт-объектов. 15 из них посетили онлайн мастер-классы по позиционированию и генерации идей, разработали макеты и представили их авторитетному жюри. В экспертную комиссию вошли представители сфер культуры, образования и бизнеса, общественные деятели.

По итогам публичного голосования и оценки определили 6 лучших работ:

Мурал "Останкинская — Никитинская" Ольги Ляховой — посвящен создателю Останкинской башни Николаю Никитину.

Картина "Защищаю родину, защищаю семью" Полины Зольниковой — показывает историю солдата-защитника.

Инсталляция "Герой Черного моря" Ксении Смирновой — собирательный образ добровольцев, спасавших птиц у Черного моря.

Панно "Мама — герой 21 века" Елизаветы Кошелевой — трогательный взгляд на маму глазами детей.

Панно "Грабовский Борис Павлович" Молодежного движения "ЗабСибНефтехим" — создано в честь тоболяка-изобретателя.

Инсталляция "Герой рядом" Элины Аппасовой — посвящена каждому жителю города, - сообщает КП-Тюмень.

— "Вектор улиц" — это история о том, как люди видят героев прошлого и настоящего и могут выразить это видение в искусстве. Мы получили искренние, глубокие работы, которые украсили наш город. Уверена, что эти арт-объекты станут не только новыми точками притяжения, но и заставят многих задуматься о том, что герои — разные, и часто они живут рядом с нами, — рассказала Анастасия Кулешова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.