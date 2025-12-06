Средняя зарплата тюменцев за год выросла на 10,9%

По данным Росстата, в Тюменской области растут зарплаты. По оперативной информации, в организациях Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-сентябре 2025 года составила 90 тыс. 569 рублей, что на 10,9% больше, чем год назад.

Уровень зарплат в регионе на третьем месте в Уральском федеральном округе после северных округов. В ЯНАО в среднем начисляли 176 тыс. 633 руб., в ХМАО-Югре - 90 тыс. 569 руб. В остальных регионах УрФО ситуация следующая: в Свердловской области средний заработок составил 87 тыс. 062 руб., в Челябинской - 79 тыс. 320 руб., в Курганской - 70 тыс. 629 руб, - сообщает Вслух.ру.