Новый ФАП появился в заводоуковском селе

Новое медицинское учреждение в деревне Черной Заводоуковского муниципального округа пациенты посещают регулярно. ФАП оказывает помощь 700 жителям населенного пункта, включая детей. Прием ведет молодой фельдшер Владислав Слаутин. При проведении профилактических мероприятий в модульном ФАПе сможет работать выездная бригада специалистов, - сообщает Елена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).

Для удобства пациентов в ФАПе предусмотрены: кабинет приема фельдшера; кабинет раннего выявления заболеваний; процедурный кабинет и санитарная комната.

"Я работаю в ФАПе недавно, но уже успел заметить, что жители очень радуются, что у них появилась возможность проходить диспансеризацию, вакцинироваться от гриппа и других инфекций, а также получать необходимую медицинскую помощь в новом современном помещении", — отметил фельдшер.

Возведение фельдшерско-акушерского пункта проводилось в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".