Рынок сбережений вырастет в следующем году на 11%

По прогнозам ВТБ, в 2026 году портфель привлеченных средств в российских банках вырастет на 11% и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции. Об этом в рамках форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" рассказал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 п.п. и дойдет до 95%. Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах.

В следующем году рынок сбережений продолжит движение вверх, хотя и более умеренными темпами. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам.

Алексей Охорзин: