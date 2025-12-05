Тридцатиградусные морозы ожидаются в Тюменской области в ближайшие дни

На федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

В Тюменской области прогнозируются морозы до -32 градусов, резкое похолодание возможно уже 7 декабря.

