Тридцатиградусные морозы ожидаются в Тюменской области в ближайшие дни

В Тюменской области прогнозируются морозы до -32 градусов, резкое похолодание возможно уже 7 декабря.
7 декабря температура ночью -12…-17 °, местами -17…-22°, в юго-восточных районах -7…-12 °С.
8 декабря ночью похолодает до -22…-27°, в юго-восточных районах -17…-22°.
9 декабря ожидается усиление мороза, ночью –27…-32°, в Уватском районе -34…-39°, днем -20…-25°, местами -25…-30°.
Ослабление морозов в регионе начнется с 10 декабря.
На федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.
