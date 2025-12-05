Тридцатиградусные морозы ожидаются в Тюменской области в ближайшие дни

16:55 05 декабря 2025
В Тюменской области прогнозируются морозы до -32 градусов, резкое похолодание возможно уже 7 декабря.

7 декабря температура ночью -12…-17 °, местами -17…-22°, в юго-восточных районах -7…-12 °С.

8 декабря ночью похолодает до -22…-27°, в юго-восточных районах -17…-22°.

9 декабря ожидается усиление мороза, ночью –27…-32°, в Уватском районе -34…-39°, днем -20…-25°, местами -25…-30°.

Ослабление морозов в регионе начнется с 10 декабря.

На федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. 

