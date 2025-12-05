Объем погрузки на железнодорожные сети увеличится в ближайшие 5 лет

Объем погрузки на сети РЖД к 2030 году вырастет до 1,2 млрд тонн, что на 120 млн тонн превысит прогнозный показатель на 2025 год. Основной причиной станет увеличение перевозок промышленных грузов, в частности нефтепродуктов, и контейнеров, тогда как доля каменного угля продолжит снижаться. Об этом на форуме "Россия зовет!" заявили аналитики ВТБ.

Согласно прогнозу, совокупная доля промышленных грузов и контейнеров в общем объеме погрузки увеличится с 14% в 2025 году до 16% в 2030 году. Этот тренд указывает на постепенную трансформацию грузовой базы РЖД в сторону более диверсифицированной и товарной структуры, связанной с обрабатывающей промышленностью. Развитие логистики для продукции глубокой переработки является одним из стратегических приоритетов для синхронизации работы транспорта и промышленности.

Погрузка нефтепродуктов может увеличиться с ожидаемых 194 млн тонн по итогам 2025 года до 222 млн тонн в течение следующих пяти лет. Рост будет обеспечен за счет восстановления объемов переработки нефти на отечественных НПЗ и улучшения конъюнктуры на мировых рынках экспорта нефтепродуктов.

Таким образом, железнодорожный транспорт в России адаптируется к изменениям в грузовой базе: снижение перевозки угля будет компенсировано ростом перевозок продуктов нефтепереработки и увеличением доли промышленных грузов, что в долгосрочной перспективе является более устойчивым и ценным для экономики трендом, считают аналитики.