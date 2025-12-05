Воспитатель из Ялуторовска стала призером всероссийского конкурса с проектом о нейроиграх для детей

Татьяна Варсеева из Ялуторовска получила сегодня диплом III степени в номинации "Молодые профессионалы" Всероссийского этапа конкурса "Воспитатели России". Церемония награждения проходит в Москве, награду вручила руководитель ВОО "Воспитатели России", депутат Государственной думы Лариса Тутова.

В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru после церемонии награждения Татьяна отметила, что для нее большая честь представлять на этом конкурсе Тюменскую область.

"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной на этом пути: коллег, семью, друзей, воспитанников и родителей. Мне безумно приятно слышать слова поддержки и поздравления от земляков, жителей нашей большой и дружной Тюменской области. Большое вам всем спасибо!", - сказала она.

Татьяна считает важным, что ее увидели и заметили, что ее тема оказалась нужной: "Эта награда — толчок для продвижения моих идей, реализации задумок и движения к будущему. Ведь главное — это само признание, которое даёт возможность реализовать себя".

- Расскажите подробнее о проекте, с которым вы выходили на конкурс.

- Проект посвящён нейроиграм и развитию нейронных связей мозга — краеугольному камню в развитии ребёнка. Дошкольный период — это время наиболее активного формирования нейронной сети, которая остаётся с человеком навсегда. Чем больше внимания уделить этому развитию сейчас, тем легче ребёнок будет усваивать знания в будущем. Созданная в детстве прочная база снижает нагрузку в школьные годы, помогая ребёнку действовать осознанно и с большим спокойствием.

Нейроигры — это простые, но эффективные упражнения на соединение мозга и тела. Их цель — "включить" и заставить работать вместе оба полушария. К примеру, мы даем правше задания для левой руки.

Принцип работы прост: мы создаем для мозга вызов — даем новую, непривычную задачу. Преодолевая ее, нейронные связи укрепляются, и дальше ребенок учится легче.

- Поделитесь секретами, как вы это делаете?

- Я использую такие игры, как нейробаннер, где нужно быстро ориентироваться в углах листа: правый верхний, левый верхний. Малышам, которые еще путают стороны, это поначалу очень трудно. Поэтому мы всегда начинаем с азов: я показываю, вместе делаем, и только потом ребенок пробует сам. Постепенно усложняя, мы приходим к тому, что ребенок щелкает эти задачки как орехи. Эта база потом помогает ему в любых упражнениях, где нужна ориентация на листе или в пространстве, мой профессиональный опыт наглядно это подтверждает.

Возьмем, к примеру, нейропланшет — именно это пособие я использовала в конкурсной работе. Работа начинается с простого: ребенку нужно попасть мячиком в одно из пронумерованных окошек (от 1 до 9, что оптимально для дошкольника). За каждым числом скрыто двигательное задание. Этот элемент игры пробуждает интерес: "Что же там?"

Выполнив задание указанное количество раз, ребенок задействует и тренирует целый комплекс функций: внимание (сосредоточиться на цели), память (запомнить задание), осознанность действий и счет. Постепенно усложняя задания, мы помогаем ребенку справляться с ними, а это ему помогает и в остальной деятельности.

Почему это так важно? Нейроразвитие — это база не только для внимания и мышления, но и для телесной координации. Сейчас я часто наблюдаю у детей дефицит движения, что напрямую влияет на мозг: страдает меткость, координация, способность концентрироваться и улавливать детали.

Регулярные же упражнения помогают ребенку лучше чувствовать свое тело. Это, в свою очередь, напрямую влияет на успехи в подвижных играх, например, в коммуникации с мячом. Таким образом, целенаправленное интеллектуальное и нейромоторное развитие в дошкольный период — один из ключевых аспектов современного образования, комплексно готовящий ребенка к будущим учебным и жизненным задачам.

- С какого возраста можно начинать заниматься нейроиграми с детьми?

- Начинать можно уже в младшем дошкольном возрасте с самых простых упражнений, например, для развития мелкой моторики рук. Это крайне важно, так как моторика тесно связана с речевым развитием.

Но я бы сказала, что эти практики полезны в любом возрасте. Они способствуют межполушарному взаимодействию мозга, что важно не только детям, но и взрослым. Более того, такие занятия — отличная профилактика возрастных когнитивных нарушений, например, деменции. Активная работа обоих полушарий помогает замедлить старение мозга.

Таким образом, главная задача — сформировать у людей привычку регулярно "тренировать" мозг, подобно мышцам тела. К сожалению, современный малоподвижный образ жизни ведет к потере гибкости, координации, что особенно заметно и опасно в пожилом возрасте.

Развивая мозг через простые упражнения, мы не только улучшаем когнитивные функции, но и помогаем телу. Такие занятия помогают сфокусироваться, отбросить лишние мысли и включить мозг в работу.

- А что вы думаете по поводу повального влечения нейросетями?

- Конечно, нейросети — это полезный инструмент. Но проблема в том, что они становятся чем-то внешним, своего рода "третьим полушарием" в нашем телефоне. Это не развивает наш собственный мозг, потому что мы получаем готовый ответ и тут же его забываем. Очень важно давать нагрузку, "качать" эти самые главные мышцы — наши нейронные связи.

Тем не менее, я считаю, что мой посыл — вдохновить молодых педагогов активнее использовать новые технологии в своей практике. Наше поколение говорит на одном языке с технологиями: мы легко их понимаем, чувствуем и применяем. Это наш естественный инструмент.

При этом мы можем и должны стать мостом для наших старших коллег, чей бесценный опыт складывался в другую эпоху. Им адаптироваться сложнее. Я, как молодой педагог, вижу свою задачу не только во внедрении нового, но и в помощи, объяснении и поддержке. Вместе мы можем сделать образовательный процесс более современным, эффективным и увлекательным для всех.

- Конкурс завершен, пора за работу. Какие планы?

- Мне бы хотелось заняться информированием педагогов о важности и практической пользе работы с нейроиграми. Многие психологи их уже используют, но часто ограничиваются играми на развитие мелкой моторики — самыми простыми. А мне хотелось бы, чтобы, начиная с дошкольного возраста, все воспитатели и даже школьные педагоги больше узнали о пользе нейроигр и применяли их.

Кроме того, я думаю о создании методического пособия как раз по этому направлению.