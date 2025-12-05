Банки фиксируют в ноябре рост выдачи ипотек

По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре 2025 года российские банки выдали порядка 500 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре нынешнего года.

По сравнению с ноябрем 2024 года рост составил более чем 90%, что во многом объясняется эффектом "низкой базы": тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки.

Основным драйвером остаётся "семейная" ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%. По прогнозам экспертов, в целом в 2025 году в России будет выдано 4,2 трлн рублей жилищных кредитов против более 4,8 трлн рублей годом ранее.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:

Рынок ипотеки демонстрирует чёткую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году, сжатие рынка в 2025-м, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост.

В 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3 как сейчас.