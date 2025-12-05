Теплоснабжение домов и школ после порыва трассы в центре Тюмени восстановлено

Подачу тепловой энергии в дома, две школы, жд вокзал и другие объекты, попавшие под отключение из-за повреждения теплотрассы на улице Первомайской, теплоэнергетики восстановили вечером 4 декабря - расчётное время для ликвидации последствий порыва установлено было на утро 5 декабря.

Повреждение теплосети в районе улицы Первомайской, 50, было зафиксировано утром накануне. Оперативная бригада УСТЭК незамедлительно начала работы по отключению и устранению последствий инцидента. В течение нескольких часов специалисты переключили большинство потребителей на резервную схему теплоснабжения, благодаря чему количество отключенных жилых домов сократилось с 25 до 5. Вечером теплоподача в оставшиеся дома была полностью восстановлена.

Также 4 декабря УСТЭК провела работы по поиску предполагаемого повреждения на участке тепломагистрали в районе ул. Широтной, 165/1, о котором сообщалось ранее. Повреждение не обнаружено. Отключение тепловой энергии у потребителей не производилось.