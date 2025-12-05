Рабочий погиб на стройке в Тюмени

Вечером 4 декабя на строительной площадке жилого комплекса "Смородина" по улице Василия Севергина в Тюмени при проведении строительных работ погиб работник в результате падения с высоты.
Прокуратура Центрального административного округа по поручению прокуратуры Тюменской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.
