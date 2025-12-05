Моор провел деловой завтрак с креативными предпринимателями

Встреча губернатора Тюменской области с предпринимателями сферы креативных индустрий прошла в Центре стратегического развития "Сибирь", темой беседы с стало развитие основных векторов, к которым в регионе относят индустрию моды, кинопроизводство, гастрономию, ремесленничество и т.д.

"Встретился с тюменскими креативными предпринимателями – лидерами сообществ, продюсерами, представителями модной индустрии, кино, музыки, гастрономии и ремёсел. Поговорили о том, как развивается этот сектор экономики и какие задачи стоят впереди. Последние пять лет последовательно формируем экосистему, в которой растут таланты и запускаются новые проекты. Результаты заметны: на модные показы приезжают дизайнеры со всей страны, активно развивается сообщество рестораторов, появляются новые заведения в партнёрстве с федеральными компаниями", - сообщил Моор.

Креативные продюсеры работают вместе с застройщиками, наполняя городские пространства смыслами и делая их комфортнее. В исторической части Тюмени складывается креативный кластер – улица Дзержинского, "Контора пароходства", "Башня", центр стратегического развития "Сибирь".

Наши усилия получили высокую оценку: Тюменская область стала победителем национальной премии в номинации "Креативный регион". Эта награда – результат большой совместной работы, в которой важную роль играют профессиональные сообщества и те, кто создаёт новые индустрии в регионе.

"Сейчас завершаем работу над инвестиционной стратегией до 2050 года. Одна из ключевых задач – сделать Тюменскую область "магнитом для талантов". Поэтому особенно важно слышать тех, кто уже сегодня формирует креативный ландшафт региона и задаёт развитие отраслей. Продолжим создавать возможности для роста креативных индустрий. Их проекты делают регион ярким, современным и открывают новые перспективы для жителей", - сообщил Моор.