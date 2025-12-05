Более 530 компаний в УрФО и Башкирии сделали шаг в цифровое будущее вместе со Сбером

Цифровая трансформация сегодня позволяет расти и достигать новых результатов. В Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан 533 предприятия уже прошли этот путь вместе со Сбером, сделав самые современные технологии частью бизнес-процессов.

Благодаря поддержке Сбера компании успешно применяют инструменты для улучшения обслуживания и коммуникации с клиентами, внедряют комплексные AI-решения для ускорения повседневной работы. Большим спросом пользуются сервисы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют информацию и прогнозируют различные показатели.

Банк интегрирует чат-ботов и виртуальных помощников на базе Giga Chat, чтобы автоматизировать рутинные задачи бизнеса, проверяет и совершенствует AI-решения, которые уже есть у партнёров.

Особое внимание уделяется AI-проектам в реальном секторе. Например, Сбер помогает сельскому хозяйству встраивать систему "Цифровой животновод", это даёт фермерам возможность оптимизировать производство и снижать себестоимость продукции.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: