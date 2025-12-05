Бесснежный ноябрь стал одной из причин наездов на пешеходов в Тюменской области

В Тюменской области за ноябрь выросло число ДТП с участием пешеходов в темное время суток, одной из причин этого стало отсутсвие снежного покрова, считают в Госавтоинпекции региона.

В этом году произошло 466 ДТП с участием пешеходов, 34 пешехода погибли, 439 получили ранения. Это меньше показателей прошлого года. Однако в темное время суток пешеходы стали чаще попадать под колеса автомобилей - ситуация обострилась в ноябре.

Врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников:

В темное время суток в регионе с участием пешеходов произошло 165 ДТП, в них погибли 30 человек, 136 травмированы. 36 из этих дорожных аварий, то есть каждая пятая, зарегистрирована в ноябре. Отсутствие снега и короткий световой день усугубили ситуацию, пешеходов плохо видно на мокром и темном асфальте, особенно вне населенных пунктов.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят с пешеходами разъяснительную работу о необходимости использования световозвращающих приспособлений. Вне населенных пунктов их применение обязательно.