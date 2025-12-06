Как правильно подкармливать зимой птиц

Правильная зимняя подкормка должна проводиться грамотно и безопасно, предупреждает Минприроды России.

"Птицы играют важную роль в экосистемах: они регулируют численность насекомых, распространяют семена растений и поддерживают природное равновесие. Зимняя подкормка помогает сохранять популяции оседлых видов", - отмечено в сообщении.

Больше всего от зимней подкормки зависят большая синица, лазоревка, болотная гаичка. Также посещают зимние кормушки домовые и полевые воробьи, поползни, снегири, иногда чечетки, щеглы и зеленушки. Из относительно крупных птиц на кормушки прилетают сойки, дятлы и свиристели. В ряде случаев зимняя подкормка помогает выжить отдельным особям зябликов и черных дроздов, не успевших отлететь к местам зимовок.

Основной принцип правильно организованной подкормки – использование доброкачественных высококалорийных кормов: сырые несоленые семена подсолнечника и бахчевых культур, а также несоленое сало. Выкладка в качестве подкормки сушеных ягод дикоросов в дикой природе нецелесообразно в отличие от городских лесопарков, - сообщает Тюменская линия.

Орнитологи отмечают, если человек начал подкармливать птиц, важно продолжать это до весны. Резкое прекращение приводит к тому, что птицы не успевают перестроиться и могут погибнуть.

"Начав подкармливать птиц, вы уже вмешались в ход естественных процессов. Вы приучаете птицу не искать корм в природе, а прилетать на кормушку за приготовленным для нее пайком. Подкормка должна быть постоянной, выкладываются корма по рациону птиц, которым предназначена подкормка. Корм не должен содержать солевые добавки, не быть заплесневелым. Семена с твердой оболочкой нужно предварительно разбить", - отмечено в сообщении.