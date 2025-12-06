Светлана Иванова вручила награду главному архитектору муниципального сообщества

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова от лица муниципального сообщества страны вручила почетную грамоту "Архитектора местного самоуправления" Евгению Грачеву, заместителю начальника управления президента РФ по внутренней политике.

"Вы выстраиваете фундамент единого муниципального сообщества. И на этом крепком, едином фундаменте выкладываете серьезные дома, присоединяя кирпичик к кирпичику, наши муниципалитеты. И в конце концов мы получаем единую, дружную, большую, крепкую семью. Поэтому слова благодарности вам, как главному архитектору. Вы первый и единственный получаете от муниципалитетов эту награду", - обратилась она к Грачеву.

Вместе с Грачевым муниципалитеты наградили и Ирину Гусеву, сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления(ВАРМСУ) - она получила почетную грамоту "Сердце муниципального сообщества".

Награждение прошло в рамках первой выставке-форуме муниципальных практик "Большие решения малой родины", который стартовал 5 декабря в Москве.

Мероприятие на площадке Мастерской управления "Сенеж" (платформа "Россия – страна возможностей") собрало 750 представителей местного самоуправления из всех регионов страны.

Основная задача форума — распространение эффективных методов управления для повышения уровня жизни населения, а также укрепление профессионального сообщества специалистов в сфере местного самоуправления. Форум организован ВАРМСУ при участии администрации президента РФ и Минэкономразвития.

Фото - ВАРМСУ