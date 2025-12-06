В Тюмени соберут лучших юидовцев региона и Югры

С 9 по 11 декабря состоится ХХI областной Слет ЮИД, он пройдет в детском лагере "Остров детства". Мероприятие соберет лучших юных инспекторов движения Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

В Тюменской области более 6 тысяч юных инспекторов движения, которые объединены в 433 отряда ЮИД. Эти школьники проводят работу по снижению детской дорожной аварийности не только со своими сверстниками и младшими детьми, но и со взрослыми, призывая их соблюдать ПДД, сбавить скорость, пропускать детей на пешеходных переходах.

Юные инспекторы движения примут участие в мастер-классах, флешмобе #СтаньЗаметным, посвященном популяризации светововзращающих элементов, а также в конкурсной программе, включающей творческие задания, тестирование по ПДД, практические задания по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП людям.

Участвуя в новым конкурсе "Обращение к родителям", дети будут мотивировать родителей учить детей ПДД, перевозить их в удерживающих устройствах и применять "детский стиль" вождения, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.