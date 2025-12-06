Тюменские агрономы посоветовали, как зимой сохранить колеус

Колеус - неприхотливое растение, но следует учесть несколько факторов, влияющих на его рост и развитие. Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области считают, что в зимний период температура окружающего воздуха должна быть около 15-20 градусов, при повышенной температуре, колеус будет вытягиваться.

Идеальным местом на подоконнике будут южные и восточные окна, так как там больше солнечного света, а колеус это очень любит. А вот в тени растение начинает вытягиваться и окрас листьев тускнеет.

Колеус любит обильные поливы – если земля пересыхает, он моментально вянет. А еще ему нравится высокая влажность воздуха, поэтому растения полезно время от времени опрыскивать из пульверизатора, особенно в жаркие дни летом.

Для лучшей кустистости растению нужно прищипывать верхушки, эту процедуру проводим не раньше марта. Но не выбрасываем верхушки, а ставим в стакан с водой и уже через две недели появятся корешки. Далее укорененные черешки высаживаем в горшки. Пересадку взрослого растения так же проводим весной.

Колеус не любит сквозняки, холодные подоконники и засуху. Поэтому регулярный полив, стабильная температура воздуха без перепадов, позволят вашему растению быть здоровым и привлекательным, - сообщает Мегатюмень.