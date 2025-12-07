Военно-поисковый отряд "Кречет" примет активистов в свои ряды

Тюменских школьников приглашают присоединиться к военно-поисковому отряду "Кречет". Сейчас его ряды насчитывают более 100 активистов.

"Присоединиться могут не только ученики, мы приглашаем всех. С нами даже ездили бабушки и дедушки в походы. Можно выехать и в поисковые экспедиции, принять участие в других событиях, например, в сборах или учебных выездах. Кроме этого, в школах мы проводим "Уроки памяти". Нашему отряду 27 лет, и нам есть о чем рассказать", - поделился командир военно-поискового отряда "Кречет" Андрей Ковалевский.

Он добавил, что конкретно для детей от 8 до 17 лет разработан курс военной подготовки. В программе: школа юного поисковика, курс армейского рукопашного боя и самообороны, огневая, горно-штурмовая, строевая, лыжная, военно-медицинская подготовки и другие. Юных тюменцев учат ориентированию и военной топографии, военной истории Отечества и действиям при ЧС и угрозе террористических актов. Отряд регулярно проводит учебные выезды и сборы. Подробности можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.

"Пройдя нашу подготовку, ребята поступают в высшие военные заведения, служат в войсках специального назначения. Мы сотрудничаем с некоторыми военными частями, и там их ждут с удовольствием", - подчеркнул руководитель отряда, - сообщает Тюменская линия.

6+