Более 600 тыс рублей заплатят предприниматели за незаконную работу мигрантов

У двух индивидуальных предпринимателей на объекте в Тюмени выявили шестерых иностранных граждан, которые там работали без патента, разрешающего им трудовую деятельность в России.
Прокуратура КАО в отношении индивидуальных предпринимателей возбудила шесть дел об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 625 тыс. руб, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
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