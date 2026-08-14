Более 600 тыс рублей заплатят предприниматели за незаконную работу мигрантов

У двух индивидуальных предпринимателей на объекте в Тюмени выявили шестерых иностранных граждан, которые там работали без патента, разрешающего им трудовую деятельность в России.



Прокуратура КАО в отношении индивидуальных предпринимателей возбудила шесть дел об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 625 тыс. руб, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.