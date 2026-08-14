В Росрыболовстве установили границу начала заморных вод в верховье реки Туры

Сотрудники Нижнеобского ТУ Росрыболовства при участии сотрудников Тюменского и Уральского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" проводят комплекс мероприятий по выявлению источника заморных вод реки Туры и мониторингу распространения органического фона вниз по течению в точках, за минувшую неделю они установили границу начала заморных вод в верховье реки Туры.

На территории Свердловской области Сспециалисты провели исследования на Верхне-Туринском водохранилище в городе Верхняя Тура, в Нижне-Туринском водохранилище города Нижняя Тура, на реках Салда и Тура близ поселка Усть-Салда, реке Тагил близ поселка Тагильский Свердловской области, а также в месте слияния с рекой Турой.

"Первичные данные отборов проб свидетельствуют о благоприятной обстановке в верховье реки Туры до участка поселка Санкино. В 17 км от поселка Жуковское Свердловской области, вниз по течению, наблюдается резкое снижение показателей растворённого кислорода, достигающее значений 0,9 в поселке Жуковское и 0,7 в городе Туринске Свердловской области. В границах данного населённого пункта установлена граница начала заморных вод в верховье реки Туры", - говорится в сообщении.

Критически низкие показатели фиксируется на всём исследуемом участке реки Туры вплоть до впадения в реку Тобол (устье реки Тобол Тюменской области, ж/д мост города Тобольск на реке Иртыше) до поселка Батово ХМАО-Югры.

Негативная ситуация с дефицитом кислорода также фиксируется по всей магистрали реки Тавды в границах Свердловской и Тюменской областей, реки Ницы возле п. Ивановка Свердловской области, реки Пышмы от д. Мохирёва Свердловской области и реки Исеть Курганской области до впадения в реку Тобол. На данных участках запланированы дополнительные исследования, сообщили в Росрыболовстве.