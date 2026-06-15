Полкилометра теплосети обновит УСТЭК в новых микрорайонах Тюмени

С 15 июня по 31 августа УСТЭК проведет реконструкцию магистральной тепловой сети, проходящей в районе улиц Тимофея Кармацкого, Пожарных и Спасателей, Генерала Николая Матвеева. Цель проекта — увеличить пропускную способность магистрали и, тем самым, открыть новые возможности для реализации перспективных градостроительных планов Тюмени.

Данный участок сети с большим диаметром позволит в полном объёме обеспечить тепловой энергией новые жилые районы и объекты Тюменского межвузовского кампуса, строительство которого ведётся в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

В ходе реконструкции планируется модернизировать участок протяжённостью около 527 метров. На данном участке будет смонтирована теплотрасса диаметром 600мм в двухтрубном исчислении с высокотехнологичным защитным покрытием из пенополиуретана (ППУ), оснащенным встроенной системой удалённого мониторинга технического состояния (ОДК).



На период реконструкции будет временно ограничено горячее водоснабжение в 15 жилых домах. При этом, для минимизации сроков отключения горячего водоснабжения будут смонтированы временные трубопроводы, что позволит значительно сократить сроки отключения. Ориентировочная общая продолжительность отключения составит 11 календарных дней.