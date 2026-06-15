Названы основные факторы для отечественной экономики в 2026 году

Деэскалация глобальной геополитической напряженности и сохранение высоких цен на углеводороды остаются главными благоприятными факторами для России. Об этом, используя теорию "белых и черных лебедей" экономиста Нассима Талеба, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В отличие от труднопрогнозируемых "черных лебедей", несущих радикальные потрясения, "белые лебеди" представляют собой ожидаемые события, формирующие фундамент для стабильного роста.

Таким важнейшим стимулом в этом году стала конъюнктура сырьевых рынков. Эксперт подчеркнул, что сохранение высоких цен на нефть является безусловным благом для России, даже с учетом общемирового тренда на замещение углеводородов возобновляемой энергетикой и электротранспортом.

"Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело и для курса рубля, и для состояния отдельных экспортеров, и для федерального бюджета", — прокомментировал топ-менеджер ВТБ.

Среди потенциальных угроз, относящихся к категории "черных лебедей", Пьянов выделил риск возникновения новой глобальной пандемии. Он пояснил, что финансовый сектор и реальная экономика научились эффективно адаптироваться к макроэкономическим шокам, перекраивая бюджетные правила и сокращая издержки. Однако сфера здравоохранения и скорость распространения вирусов остаются переменными, к которым адаптация не может быть столь же стремительной и предсказуемой.