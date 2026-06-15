Около 8 тысяч человек стали участниками проекта "Театральный поезд" в Тюмени

К мероприятиям Всероссийского проекта "Театральный поезд" в течение 12 и 13 июня в Тюмени присоединились около 8 тысяч человек - они смотрели спектакли театров из Новосибирска, Омска и Тары, а также постановки местных драмтеатра, театра кукол, и "Ангажемента", сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Зрители не только посмотрели театральные постановки, но и посетили различные мастер-классы. На железнодорожном вокзале Тюмени прошли торжественные проводы "Театрального поезда". Мероприятие завершилось ярким огненным шоу от театра огня и света "Гелиос".

"Театральный поезд" посвящен 150-летию Союза театральных деятелей РФ и проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на популяризацию театрального искусства и укрепление межрегиональных связей. В этом году в нем участвуют более 5 тысяч артистов из 115 театров, которые показывают более 280 спектаклей в 43 городах России.