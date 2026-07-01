Россияне стали активнее использовать биометрию

Популярность биометрических технологий в России продолжает расти: всё больше финансовых, государственных и ИТ-компаний внедряют идентификацию по лицу, отпечаткам пальцев и голосу. Пользователи применяют такие сервисы в различных сферах жизни, от подтверждения онлайн-операций до посадки в самолет, поезд или метро. По биометрии сегодня уже доступна регистрация в отелях, оформление сим-карт и подтверждение сделок с недвижимостью. Рост популярности подтверждают и цифры. Так в ВТБ заявили, что уже 7 млн клиентов, а это каждый пятый, сдали биометрию, а до конца года зарегистрированных будет порядка 10 млн.

Сдать подтвержденные в Единой биометрической системе данные теперь можно не только в банковских отделениях, но и вызвав выездной сервис. Кроме того, мобильные точки сбора биометрии открываются в залах вылета аэропортов. Для этого сегодня используются более чем 12 тысяч импортозамещенных планшетов на российской мобильной операционной системе Аврора.

Как показал июньский опрос 1500 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 65 лет, 70% респондентов готовы использовать биометрию в финансовых и иных сервисах, 27% отметили, что их готовность зависит от удобства и скорости. При этом за последний год 38% стали чаще видеть, как люди пользуются такими сервисами, 25% стали больше доверять биометрии, и еще 18% сами начали пользоваться биометрией при входе в приложения, оплате в магазинах.

“Мы видим рост популярности биометрических сервисов, а с ним - запрос россиян на услугу по регистрации биометрических данных", – прокомментировал ситуацию руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Он добавил, что сотрудников, которые зарегистрируют биометрию, могут вызвать в любое удобное время и место не только маломобильные граждане, а надежность биометрии в России подтверждена многолетним опытом.