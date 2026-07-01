Более 70 тюменцев заразились энцефалитом и боррелиозом после присасывания насекомых

На 27 июля в медицинских организациях Тюменской области зарегистрировано 11 724 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 1761 - дети до 14 лет. С начала сезона случаи присасывания клещей отмечаются во всех муниципальных округах области. Зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 43 случая заболевания клещевым боррелиозом, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.