Фестиваль танго проведут в Тюмени

Ежегодный летний фестиваль аргентинского танго - "Танго тюменских улиц" будет проходить в мультицентре "Контора пароходства" с 18 по 21 июня. Участники смогут на свежем воздухе познакомиться с этим видом танца, посмотреть выступления профессионалов и попробовать станцевать самостоятельно.
Всех желающих ждут ярмарка, творческие мастер-классы и городская иллюстративная выставка репортажных зарисовок. Фестиваль завершится гала-концертом, сообщили организаторы.
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